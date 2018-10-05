Hastanelerde mahremiyet ihlali

Başta kadın doğum olmak üzere birçok hastalığın tedavisi konusunda kadın hekimler tarafından tedavi edilmek isteyen kadın hastalar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Özellikle sadece eğitim ve araştırma hastanesi bulunan küçük illerde yaşanan sıkıntı nedeniyle birçok vatandaş bakanlıktan çözüm bekliyor.

Kadın doğumda erkek asistan

Hekim seçme hakkı kapsamında seçtikleri hekimlerden randevu alarak hastanelere giden anne adayı kadın hastalar sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Bazı küçük illerde bulunan tek hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi olması dolayısıyla kadın hekimlerin yanında bulunan erkek asistan doktorlar, kadın doğum bölümlerinde sorun olabiliyor.

Anne adayları sıkıntılı

Doktor yetiştirme sorumluluğu bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde erkek asistan doktorların muayene sırasında odada bulunması gerekirken, hassasiyeti olan anne adayları ise söz konusu durumdan ötürü muayene olamıyor. Hastane yönetimi tarafından müdahale edilemeyen durum neticesinde anne adayları hastanelerde tedavi olamazken, maddi durumu yeterli olanlar özel muayenehaneye ya da başka bulundukları şehirlerdeki hastanelere gidiyor. Maddi durumu yeterli olmayan birçok anne adayı ise muayene tarihlerini hastaneye gitmeden geçirmek zorunda kalıyor.

Kadın anne adaylarının sorun yaşadığı illerden biri olan Adıyaman’da geçtiğimiz hafta hastaneye giderek muayene olamayan anne adayı H. S. Akit’e yaptığı açıklamada, şunları anlattı:

"Özele gitmek zorundayım"

“Daha öncesinden kadın bir hekimden randevu alarak hastaneye gittim. Muayene odasında erkek asistan doktor olması nedeni ile rahatsızlığımı dile getirdim. Doktor hanım bir şey yapamayacağını söyleyerek, anabilim dalı başkanına yönlendirdi. Ancak başkan bey de hastanenin bir eğitim ve araştırma hastanesi olduğunu ifade ederek, doktor yetiştirmekle yükümlü olduklarını dile getirdi. Başhekim, yardımcı olmaya çalıştı ancak sorun kişilerden ziyade sistemden kaynaklanıyor. İlimizde başka devlet hastanesi yok. Özel hastaneye gitmek durumunda kaldım. Bu sıkıntının giderilmesini ümit ediyorum.”