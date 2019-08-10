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Hastanelerde bayram sevinci

Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
Hastanelerde bayram sevinci

Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanelerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleşti.


Liv & VM yönetim kadrosu hekim ve personelleri bayramlaşmak için hastanede bir araya geldi. Kurban Bayramı nedeniyle Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi sağlık personeli, çalışanları bayramlaştı. Tören sabah ve öğleden önce olmak üzere iki hastanenin lobisinde gerçekleşti. Törene MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş katıldı. Yönetim kadrosu hastanede bulunan misafirlerin de bayramını kutlayarak, ikramlarda bulundu.



"Kurban Bayramı birlik ve beraberliğin esas olduğu mukaddes zamanlardır"


Merasime katılan MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, "Kurban Bayramı sosyal dayanışmanın esas olduğu, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde imkanların paylaşıldığı mukaddes zamanlardır. Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar bayramın hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" diye konuştu.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan ise, "Hep birlikte milli ve manevi değerlerimize, bir olma duygusuna sahip çıkarak dayanışma ve hoşgörüyü egemen kıldığımız nice bayramlar görmek dileğiyle tüm VM & Liv ailesinin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" dedi.


Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş da, "Bayramlar; birlikte bizi güçlü yapan, bir arada tutan ortak değer ve birliktelik unsurudur. Sevdiklerinizle birlikte huzur, sağlık ve sevinç dolu bir bayram dilerim" mesajını verdi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
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