"Hastaneler kilitlenir" dedi, AK Parti'yi uyardı: Muhalefet ellerini ovuşturuyor, hiçbirinin sesi çıkmıyor

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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda öğretim üyesi, öğretmen, öğrenci ve veliler için aşı olmayanlara yönelik PCR testinin zorunlu olduğunu açıklamasının ardından uyarılarda bulundu.

Sofuoğlu Youtube kanalında yaptığı açıklamada, yetkililere seslenerek 2 günde bir PCR testi istenmesinin başta hastaneler olmak üzere iç karışıklığa neden olacağını belirtti.

Aşı zorlamasına gidilirse ciddi sonuçlarla karşılaşılabilinir

Dış mihrakların sürekli iç karışıklık çıkarmaya çalıştıklarına dikkat çeken Sofuoğlu, aşı zorlamasına gidilmesi takdirde ciddi sonuçların doğabileceğini açıkladı ve "Türkiye stratejik bir ülke. 24 milyon kilometrekare toprağımızı aşama aşama elimizden aldılar ve bundan sonra da almaya devam etmek istiyorlar. Bunlar nasıl yaptılar; savaşarak ve iç isyanlarla yaptılar." ifadelerini kullandı.

"Aşılılar da aşısızlar gibi aynı bulaştırıcılık oranına sahip"

"Bakın değerli yetkililer bu ısrarınızdan vazgeçin. Bunu uzmanlar da söylüyor defalarca. Aşılı olanlarla aşısız olanlar aynı bulaştırıcılık oranına sahip." diyen Sofuoğlu, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Siz bunu zorla yaparsanız sıkıntılar olacak. Bakın değerli yetkililer, 2 günde bir PCR testi istediniz. Ve aşı olmayanların 25 milyon olduğu söyleniyor. Hadi bunun 15 milyona düştüğünü düşünün. Her 2 günde bir PCR testi istediğinizde hastanelerin PCR testi bölümleri kilitlenecek, uzun uzun kuyruklar oluşacak. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu olacak. İnsanlar sinirlenecek, canları sıkılacak"

"PCR testi kuyruklarında provokatörler devreye girebilir"

Altındağ'daki olaylara benzer olayların yaşabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Sofuoğlu, "81 vilayette provokatörler devreye girme ihtimali zayıf mı? Gezi Parkı'nda, Kazdağı'nda devreye girmediler mi? 81 vilayette kaç polis bunu önleyebilecek? Kaç polis görevlendirebileceksiniz? Yani bunu lütfen yapmayın." dedi.

"Aşıya zorladığınız insanlardan ölenler olursa sokaklar karışabilir"

"Aşıya zorladığınız insanlar, zorlana zorlana aşı olursa ve bunların içerisinde ölenler olursa, bunların yakınlarını kaybeden insanların canları yanması sebebiyle sokakları inmesi ve karıştırmasını nasıl önleyeceksiniz?" sorusuyla uyarılarda bulunan Sofuoğlu, Arap Baharı'nın başlamasında 1 kişinin kendisini yaktığını ve onun üzerinden provokatörlerin devreye girerek olayların başladığını belirtti.

Sofuoğlu, "Zorla aşılatılıp ölümler olursa, ölümlerden yetkililer zorladığı için sorumlu tutulursa ve provokatörler bunları manipüle ederse bu olayların önüne kim geçecek?" diye sordu.

"Aşı olmamanın bedeli ağır geçirmek"

Sofuoğlu, aşı olmak yerine bedel ödeyeceklerini ifade ederek "Değerli yetkililer, bir tane ülkemiz var, bunu yapmayın. Çok üzgünüm. Ferasetli olun, niye zorluyorsunuz? Siz açıklamaları yaptınız, aşı olmak istemeyen olmaz. Bunun bedeli ne? Hastalığı ağır geçirmesi. Bedeli bu." sözleriyle yetkililere seslendi.

"Emin değiliz, üretenler de emin değil"

Hayatlarından endişe duyduklarını belirten Sofuoğlu, "Sonuç olduğu söyleniyor; aşının zararlı olduğuna ilişkin bilim adamlarının da açıklamaları var. Kamuoyuna lütfen çıkartın teskin etmek için. Biz de rahatsız oluyoruz. Bakın ölümler var. Birileri ısrar sonucu ölürse canınız yanmayacak mı? Biz hayati endişe taşıyoruz. Biz devletin dediğini tabi ki yerine getiririz. Ölenler var. Nasıl yapacağız şimdi? Emin değiliz ki, bunu üretenler de emin değil." ifadelerini kullandı.

Aşı olmayacağım, 2 günde bir PCR testi kuyruklarına gireceğim"

Aşı olmayıp test kuyruklarına girmeyi göze aldığını belirten Sofuoğlu, "Ben aşı olmayacağım. Her 2 günde bir PCR testi alacağım. Kitabımı alacağım, kuyrukta saatlerce de beklesem 2 günde bir PCR testi vereceğim." dedi.

"Faturayı iktidara çıkaracaklar"

"Muhalefetin sesi çıkmıyor" diyen Ebubekir Sofuoğlu, "Faturayı iktidara çıkaracaklar. Halkın gözünde size değer kaybettiriyorlar. Tabiri caizse kenara geçmişler ellerini ovuşturuyorlar." diye konuştu.

"Provokatörlerin arayıp da bulamayacağı bir fırsat olacak"

81 ilde oluşacak kuyrukların provokatörler için büyük fırsat olacağını belirten Sofuoğlu, orman yangınları ve Altındağ'daki olayları hatırlattı ve dış mihrakların aradığı provokasyon fırsatlarını bulabileceğini ifade etti.