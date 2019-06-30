Hastaneden Kurumsal Sağlık Sözleşmesi

İş) Samsun Şubesi arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Genel-İş üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilecek.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesini devam ettiriyor. Genel-İş Samsun Şubesi ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile Genel-İş üyeleri ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilecek.

“İleri teknolojiyle hizmet veriyoruz”

Genel-İş Samsun Şubesi Sekreteri Derya Kızılkaya’yı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, “Hastanelerimiz Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında gelen hastalara ileri teknolojiye sahip yöntemlerle hizmet vererek şifa bulmalarını sağlıyoruz. Ayrıca yeni açacağımız hastanemizde bu vizyonumuzu çok daha üst basamaklara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Genel-İş Samsun Şube Sekreteri Kızılkaya ise, yaptıkları bu çalışma için Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür etti.