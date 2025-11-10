  • İSTANBUL
Yerel Hastaneden kayıp olan polis için arama alarmı
Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail T. (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail T., doktorların izni olmadan 6 Kasım'da hastaneden ayrıldı.

İsmail T.'den haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünden Çevik Kuvvet ve Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekiplerince hastane çevresi ile Dicle Nehri'nde ve nehrin yakınında bulunan göletlerde arama çalışması yapılıyor. Ankara ve Hatay'dan gelen kurbağa adamlar bölgede çalışmalara katıldı.

