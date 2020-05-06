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Aktüel

Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi evinde bulundu

Denizli’de korona virüs şüphelisi şahıs başvurduğu hastanenin izolasyon bölümünden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:35:57 -
Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi evinde bulundu

Denizli’de korona virüs şüphelisi şahıs başvurduğu hastanenin izolasyon bölümünden kaçtı. Şahıs polis ekiplerinin başarılı takibi sonrası gittiği evinde saklandı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. B.S. (41) isimli şahıs gece geç saatlerde yüksek ateş şikayeti ile Denizli Devlet Hastanesine başvurdu. Ardından sağlık görevlileri Bülent S.’yi izolasyon bölümüne alındı. B.S., bir süre sonra görevlilerin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Hastane yönetimi durumu polise bildirerek yardım isteyince ekipler şahıs bulmak için harekete geçti. Yaklaşık 20 dakika sonra B.S., evine giden ekipler şahsı eliyle koymuş gibi buldu. B.S., ardından bölgeye gelen özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından tekrar Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

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