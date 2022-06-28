Hastaneden Cüneyt Arkın açıklaması
Oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüne dair, kaldırıldığı hastaneden açıklama geldi.
Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.