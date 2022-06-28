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Gündem Hastaneden Cüneyt Arkın açıklaması
Gündem

Hastaneden Cüneyt Arkın açıklaması

Oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüne dair, kaldırıldığı hastaneden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 09:41:00 -
Hastaneden Cüneyt Arkın açıklaması

Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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Yorumlar

akesar

Şahitlik ederim. İyi bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin.

Akıncı

Rabbım rahmetiyle muamele etsin inşallah mekanı cennet olsun.
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