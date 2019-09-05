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Hastanede şok eden ölüm

Marsilya kentindeki bir hastanenin koridorunda ölen 73 yaşındaki bir adamın cesedi öldükten 15 gün sonra bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:25
Hastanede şok eden ölüm

Fransa'nın Marsilya kentinde La Conception hastanesine iğne yaptırmak için gelen 73 yaşındaki Alzheimer hastası yaptığı iğneden sonra kayboldu. Tam 15 gün boyunca haber alınamayan adamın, cesedini hastanedeki kullanılmayan bir koridorda bulundu.

"BU İMKANSIZ"

Olay üzerine hastane yönetimini ihmalkarlıkla suçlayan yakınlarının hastaneye dava açtı. Hastanın oğlu Jean Ligonnet yaptığı açıklamada, “Babam bir kaplumbağadan daha yavaş yürürdü, hastane çalışanları ‘30 saniye arkamızı döndük kayboldu' diyor, bu imkânsız” dedi ve ihmalkarlıkla suçladığı hastaneye dava açtıklarını bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan ölen hastanın ilk otopsi raporunda ölüm sebebinin bulunamadığı ve araştırmaların devam ettiği, olayın ise Marsilya polisi tarafından soruşturulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:25
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