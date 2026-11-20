İstanbul Bağcılar'daki Bağcılar Devlet Hastanesi'nde, hayatını kaybeden bir hastanın yakınları ile hastane görevlileri arasında çıkan kavgada 1 sağlık çalışanı ve 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre hastanede tedavi gören M.Ş.T. (49) hayatını kaybetti. Cenazeyi görmek isteyen yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

İki kişi bıçakla yaralandı

Arbedede güvenlik görevlisi K.A. (37) ile acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) bıçakla yaralandı; güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedildi. 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakaladı.

"Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisinde görev başındaki sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik personelimize yönelik saldırı hepimizi derinden üzdü" dedi.

Yaralanan çalışanlara acil şifalar dileyen ve sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını temenni ettiğini belirten Güner, "Sağlıkta şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Çalışma arkadaşlarımızın yanındayız ve olayla ilgili adli süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.