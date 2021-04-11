Hastanede oğluna refakat eden baba, böyle seslendi: Nankörlük etmeyin!

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Çocuğun tedavisi için refakatçi olarak Ankara Gazi Hastanesi'nde kalan bir baba, hastane odasındaki konforu anlattı bir video yayımladı. 25 gündür hastanede olduğunu belirten vatandaş, cep telefonu kamerası ile hastanedeki konforu kaydetti. "Bir kişilik özel odada kalıyoruz." diyen vatandaş, tuvalet ve banyonun da odanın içinde tek kişiye özel olduğunu vurguladı.

'Nankörlük etmeyin'

Geçmiş dönemin hastaneleri ile bugünü kıyaslayan vatandaş, şunları söyledi:

"Devletimiz bizden 25 gündür 1 lira talep etmedi. Hemşire ve doktorlar 24 saat geliyp, kontrol ediyor. Sağlık sistemini eleştirenler, nankörlük yapmayın. Kurban olduğum Rab'bim devlete zeval vermesin. Devleti başımızdan eksik etmesin. Eskiden bu hastanede üç gün yatsan, paran yoksa senet imzalardın. Allah rızası için nankörlük yapmayın."