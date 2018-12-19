Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika yaşayabildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Uygulama Merkezi’nde apandisit ameliyatı olduktan sonra serviste yer olmadığı için beyin cerrahi servisine yatırılan 22 haftalık hamile Hatice Akkol (29), 13 saat sonra hastane odasında doğum yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunan Hatice Akkol, "Yatağımın başında doğum yaptım. Çocuğumu kucağıma aldım. Sadece 45 dakika yaşayabildi" dedi.

Zonguldak'ta bir otelde görev yapan Hatice Akkol ile bir mağazada çalışan Engin Akkol, geçen yıl evlendi. 22 haftalık hamile Hatice Akkol, iş yerinde rahatsızlanınca Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu.

Hatice Akkol, 10 Aralık’ta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Uygulama Merkezi’ne sevk edildi. Kadın doğum servisinde tedavi edilen Hatice Akkol, apandisit teşhisiyle genel cerrahi servisi doktorları tarafından aynı günün akşamı ameliyata alındı. Hatice Akkol, ameliyatın ardından serviste yer olmadığı gerekçesiyle beyin ve sinir cerrahisi servisine yatırıldı. Ağrı ve sancıları bulunan Hatice Akkol, bir gün sonra hastane odasında, doğum yaptı. Kız bebeğini eline alan Hatice Akkol, serviste görevli sağlık personeli tarafından acilen ameliyata alındı. Bebek sadece 45 dakika yaşayabildi ve hayatını kaybetti. Hastane morgundan aileye teslim edilen bebeğin cansız bedeni, Rüzgarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hatice Akkol, hastaneden taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek bebeğinin ölümünde ihmali olan sorumlu doktor ve sağlık personelinin tespit edilerek cezalandırılması için şikayetçi oldu.