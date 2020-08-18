Hastanede dehşet anları! Sopalarla saldırdılar

Olay dün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Rahatsız olan eşini hastaneye getiren E.Y. görevliler tarafından koronavirüs kuralları dolayısıyla dışarı çıkması yönünde uyarıldı. Bunun üzerine hastaneden ayrılan E.Y. eşinin tedavisinin bitmesinden iki saat sonra kalabalık bir grup ve metal sopalarla hastaneyi bastı.

Görevlilere saldırdılar

Metal sopalarla görevlilere saldıran grup, önüne kim geldiyse dinlemedi. Hastanenin özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun darbelerden dolayı omzu çıkarken, kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Opr. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi sonrası saldırganlar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.