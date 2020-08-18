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Gündem Hastanede dehşet anları! Sopalarla saldırdılar
Gündem

Hastanede dehşet anları! Sopalarla saldırdılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye rahatsız olan eşiyle birlikte giden E.Y. isimli şahıs, koronavirüs kuralları nedeniyle refakatçi alınmadığının söylenmesi üzerine beraberindeki kalabalıkla birlikte, metal sopalarla görevlilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:04:00 -

Olay dün öğle saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Rahatsız olan eşini hastaneye getiren E.Y. görevliler tarafından koronavirüs kuralları dolayısıyla dışarı çıkması yönünde uyarıldı. Bunun üzerine hastaneden ayrılan E.Y. eşinin tedavisinin bitmesinden iki saat sonra kalabalık bir grup ve metal sopalarla hastaneyi bastı.

Görevlilere saldırdılar

Metal sopalarla görevlilere saldıran grup, önüne kim geldiyse dinlemedi. Hastanenin özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun darbelerden dolayı omzu çıkarken, kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Opr. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi sonrası saldırganlar gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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