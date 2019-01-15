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Hastane tuvaletinden gelen genç kızın çığlıkları üzerine ortaya çıktı

Antalya'da bir hastanede ilginç bir olay meydana geldi. 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

15 Ocak 2019 Salı 06:13
Hastane tuvaletinden gelen genç kızın çığlıkları üzerine ortaya çıktı

Antalya'da ilginç bir olay meydana geldi. 

Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.’nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 06:13
  1. Antalya
  2. antalya
  3. hastane
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