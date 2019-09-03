Hastane personeli bağışlanan organlarıyla 4 kişiye umut oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen hastane personeli 38 yaşındaki Devrim Ergün'ün organları, 4 hastaya umut oldu.

Milas 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan Devrim Ergün, kullandığı motosikletiyle, 31 Ağustos'ta, Aydınlıkevler Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde bir ticari araçla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ergün, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaklaşık 48 saatin ardından Ergün'ün beyin ölümü gerçekleşti.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Organ Doku Bağış Birimi Sorumlusu Hakan Akgün ve Milas Organ Doku Bağış Sorumlusu Dağıstan Daniş ile görüşen aile, organların bağışlanmasına karar verdi.

Ulusal Koordinasyon Merkezi ile kurulan iletişim sonucunda en uygun hastaların belirlenmesiyle, bugün İzmir ve İstanbul’dan Milas'a gelen doktorlar yaklaşık 2 saat süren operasyonla Ergün'ün organlarını aldı.

Ergün'ün kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, İzmir ve İstanbul'da organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek için götürüldü.

- "Organ bağışının önemini bir kez daha anlamış olduk"

Organlarıyla hastalara şifa olan Devrim Ergün'ün 12 yıldır hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu, organ bağışı ve nakliyle hastaların yeniden hayata tutunabildiğini hatırlattı.

Aileye ve yakınlarına başsağlığı dileyen Çubukcuoğlu, şöyle konuştu:

"Ergün'ün organları, şifa bekleyen hastalarımıza iletilmek üzere gerekli merkezlere doğru hastanemizden yola çıktı. Personelimizin kaybı için üzgünüz. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle onun organlarıyla hayata bağlanacak hastalarımıza da şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Bir kez daha organ naklinin ne kadar önemli olduğunu, organ nakli vesilesiyle birçok hayatın kurtarılabileceğini ve tekrar hayata bağlanabileceğini vurgulamak istiyorum."

Devrim Ergün’ün kalbinin, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne, böbreklerinin ise İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğerinin de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönderildiği ve organ bekleyen 4 ayrı hastaya nakledileceği bildirildi.

- "Yaşadıkları sürece dua etsinler istiyoruz"

Aldıkları organ bağışı kararıyla, Devrim Ergün'ü yaşattıklarını dile getiren ağabey Dursun Ergün ise "Belki yıllardır organ nakliyle şifa bekleyen hastaların kurtarılması için bağış kararı aldık. Çok üzgünüz ancak bu bizim için şu an tek teselli oldu. İnşallah kardeşim organlarıyla hastalara şifa dağıtacak. Kardeşimizin organlarıyla hayat bulacak olan hastalardan isteğimiz, yaşadıkları sürece Devrim'e dua etsinler." diye konuştu.



