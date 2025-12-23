  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail, Türkiye'yi tehdit olarak algıladı: İran'dan sonra Türkiye'de listeye girdi!

Konu çöp olunca büyük küçük farketmiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net mesaj: SDG 10 Mart mutabakatına uymalı

TB2 SİHA'lar karşısında illallah etmişlerdi! Buldukları çözüme bakın

Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!

Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oldu! İşte ismini verdiği ünlüler

2026'da gerçekleştirilecek tıp kongrelerinde 25 bin katılımcı garanti 100 milyon dolar cepte

Tahran’dan dikkat çeken suçlama: Sydney’deki katliamın arkasında İsrail var

Camiye silahlı saldırı: Gece yarısı gelip kurşunladılar

Batı’nın sinsi dayatmasına imanlı duruş: "Manifest" değil "Dua", "Karma" değil "İlahi Adalet"!
Gündem Hastane otoparkındaki kepazeliği pahalıya patladı
Gündem

Hastane otoparkındaki kepazeliği pahalıya patladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hastane otoparkındaki kepazeliği pahalıya patladı

İstanbul'da bulunan bir hastanenin otoparkında drift atan şehit eşkıyasına 48 bin 378 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'deki hastane otoparkında görevli bir kişinin otomobille drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.S.M'yi (20) yakaladı.

Sürücüye, "drift atmak", "taşıt yollarında, yayaları ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ile "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 48 bin 378 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.S.M, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan yarın adliyeye sevk edilecek.

Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Aklanarak çıkacağım
Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Aklanarak çıkacağım

Gündem

Güllü’nün kızı cezaevinden konuştu: Aklanarak çıkacağım

2,5 milyar liralık trafik cezası
2,5 milyar liralık trafik cezası

Gündem

2,5 milyar liralık trafik cezası

Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor
Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor

Dünya

Çocukları öldüren askerlerin cezası kesildi! Dünya bu davayı konuşuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23