Dinlediğiniz müzik zekanızı ele veriyor: İşte zeki insanların dinlediği 5 müzik türü!
Uzmanlar müzik türü ile zeka arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırma sonuçları dikkat çekti. İşte yüksek zekalıların en çok dinlediği 5 müzik türü...
Müzik türü seçimi ile zeka arasındaki ilişki hem psikologlar ve bilim insanlarının hem de araştırmacıların incelemeye aldığı konulardan. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan çalışma başta olmak üzere çeşitli araştırmalar karmaşık müzik yapıları içeren bazı türlerin, zihinsel uyarım arayan dinleyiciler arasında daha yaygın olabileceğini ortaya koyuyor.
İşte yapılan çalışmalarda öne çıkan bazı müzik türleri: 1. KLASİK MÜZİK Araştırmalara göre klasik müzik dinleyen kişiler, genellikle analitik düşünme, odaklanma ve zihinsel işlem becerileri açısından daha yüksek performans gösterebilmektedir. Öte yandan klasik müziğin, beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırarak bilişsel faaliyetleri desteklediği belirtilmektedir.
2. CAZ Araştırmalara göre caz dinleyen kişiler genellikle yaratıcılık, analitik düşünme ve zihinsel esneklik gerektiren yapıları daha kolay kavrayabilir. Bu nedenle caz müzik, zihinsel uyarımı artıran ve bilişsel süreçleri destekleyen bir müzik türü olarak görülür.
3. ENSTRÜMANTAL MÜZİK Enstrümantal müzikte dinleyici söz olmadığı için dikkatini tamamen melodi, ritim ve armoniye verir. Araştırmacılara göre bu durum, beynin odaklanma ve analiz etme becerilerini daha aktif kullanmasını sağlayabilmektedir. Bir başka deyişle enstrümantal müzik dinlemek, zihinsel performansı ve konsantrasyonu destekleyen bir etki oluşturmaktadır.
4. PROGRESSIVE ROCK Progressive rock parçaları genellikle farklı zaman ölçüleri, enstrümantal geçişler ve deneysel düzenlemeler içerir. Bu nedenle araştırmalara göre bu tür müzikleri tercih eden kişiler, karmaşık yapıları analiz etmeye ve zihinsel olarak işlemeye daha yatkındır.
5. INDIE VE ALTERNATİF MÜZİK Araştırmalar, Indie ve alternatif müzik türünü tercih eden bireylerin yeni fikirlere açık, meraklı, analitik düşünmeye yatkın olabildiğini göstermektedir. Ayrıca indie ve alternatif müzik, kalıpların dışına çıkan yapısıyla hem zihinsel keşif hem de bireysel ifade eğilimini destekleyebilmektedir.
Öte yandan müzik tercihleri zekayı doğrudan belirleyen bir ölçüt değil. Bir kişinin dinlediği müziği; kültürel çevre, yaş, ruh hali ve sosyal ortam gibi pek çok unsur belirler. Buna karşın bazı araştırmalar, karmaşık yapılı müzikleri tercih eden bireylerin ortalama olarak daha yüksek deneyime açıklık ve bilişsel merak düzeyine sahip olabileceğini göstermektedir./ kaynak: internethaber
