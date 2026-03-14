Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

TARÇINLI YEŞİL ÇAY: Yeşil çay biyoaktif bileşenden zengindir. Hem detoks hem yağ asitlerini okside eden bir gücü vardır. Bağırsak yararlı bakterilerini arttırır. Yeşil çayı tarçın ile demlemek kabızlığın doğal ilacıdır. Yeşil çayı bir pota koyun, 1 adet içine çubuk tarçın atın ve sıcak suda 5-8 dakika arasında demleyin. Bardağa alın ve içine eğer evinizde mevcut ise 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırıp iftardan sonra için.