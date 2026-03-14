Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...
Ramazanda değişen beslenme düzeni birçok kişide kabızlık sorununu da beraberinde getiriyor ve her defasında yeni teknikler ortaya çıkıyor.
Liften zengin tarifler, doğru besin tercihleri ve bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu yeni veriler, bağırsak sağlığını korumanın ve kilo kontrolünü desteklemenin mümkün olduğunu gösteriyor.
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'e göre; Oruç süresinde en sık rastladığımız durumlardan biri bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve ciddi kabızlık durumudur. Bu durum yeme düzeninin değişmesine bağlıdır. Pirinç, beyaz ekmek, tatlı ve liften fakir öğünler, bol etler kabızlığın şiddetlenmesinde oldukça etkindir. "Bağırsak hareketlerim yavaşladı", "Oruç tutarken kabızlık sorunum belirginleşti" diyen herkes için önemli tariflerimi paylaşıyorum.
Hepsini farklı günlere yayarak düzenli tüketebileceğiniz gibi sadece bir tanesini de oruç bitene kadar iftar ya da sahurda tercih edebilirsiniz. Sonuç ise mutlu bağırsaklar. İşte o 5 tarif...
TARÇINLI YEŞİL ÇAY: Yeşil çay biyoaktif bileşenden zengindir. Hem detoks hem yağ asitlerini okside eden bir gücü vardır. Bağırsak yararlı bakterilerini arttırır. Yeşil çayı tarçın ile demlemek kabızlığın doğal ilacıdır. Yeşil çayı bir pota koyun, 1 adet içine çubuk tarçın atın ve sıcak suda 5-8 dakika arasında demleyin. Bardağa alın ve içine eğer evinizde mevcut ise 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırıp iftardan sonra için.
ZEYTİNYAĞLI TÜRK KAHVESİ: Türk kahvesi klorejenik asit ve liften zengin mükemmel bir kafein deposudur. 1 fincan Türk kahvesi piştikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı natürel sızma zeytinyağı ve çeyrek çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırıp içmek direkt bağırsakların hareketlenmesini sağlar. Aç karnına içilen bu Türk kahvesi tarifim daha etkilidir.
NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞLI İÇECEK: Naturel sızma zeytinyağındaki oleik asit ve polifenoller bağırsaklarda iyi bakteri artışına neden olduğu gibi dışkının yumuşamasını sağlar. Bağırsak hareketlerini böylece arttırır. 1 su bardağı oda ısısındaki suya 1 yemek kaşığı yüksek polifenol içeren natürel sızma zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı taze limon suyunu karıştırın ve iftar ile sahur arasında için.
BUĞDAY SÜZME YOĞURT: Buğday rüşeymi arabinoksilan adlı farklı bir diyet lifi içerir. Arabinoksilan bağırsaklardaki iyi bakteri sayısını arttırır. Besinlerin bağırsak lümeninde daha iyi emilimini destekler. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. 1 kâse süzme yoğurda 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı buğday rüşeymi ve 1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumunu karıştırın ve sahurda yiyin.
KARNIYARIK OTLU CACIK: Karnıyarık otu hem viskoz polisakkarit hem de ligninden zengin müsilaj etkili bir liftir. 1 çay kaşığı düzenli kullanımı kabızlığın ilacıdır. 1 kâse yoğurda 1 çay kaşığı karnıyarık otunu iyice karıştırın. 1 adet salatalığı rendeleyin. 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, az limon ekleyerek yiyin.
