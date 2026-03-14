Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Karargâhta kritik kararlar alınıyor Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve... Dinlediğiniz müzik zekanızı ele veriyor: İşte zeki insanların dinlediği 5 müzik türü! AK Parti Afyonkarahisar'da şehit ve gazi aileleri iftarında buluştu Uzman isim alınacak önlemlerle Alzheimer riski yüzde 45 azaltılabiliyor dedi İran ordusu tüm dünyaya duyurdu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık! Taksilerde yeni dönem: Bunu yapmayana ceza! Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifi reddedildi! Trump iyice kaşıyacak... Özellikle akne tedavilerinde bunu yapmayın! Cildinizi düzelteyim derken psikolojinizden olmayın... İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!
Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

Ramazanda değişen beslenme düzeni birçok kişide kabızlık sorununu da beraberinde getiriyor ve her defasında yeni teknikler ortaya çıkıyor.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

Liften zengin tarifler, doğru besin tercihleri ve bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu yeni veriler, bağırsak sağlığını korumanın ve kilo kontrolünü desteklemenin mümkün olduğunu gösteriyor.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'e göre; Oruç süresinde en sık rastladığımız durumlardan biri bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve ciddi kabızlık durumudur. Bu durum yeme düzeninin değişmesine bağlıdır. Pirinç, beyaz ekmek, tatlı ve liften fakir öğünler, bol etler kabızlığın şiddetlenmesinde oldukça etkindir. "Bağırsak hareketlerim yavaşladı", "Oruç tutarken kabızlık sorunum belirginleşti" diyen herkes için önemli tariflerimi paylaşıyorum.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

Hepsini farklı günlere yayarak düzenli tüketebileceğiniz gibi sadece bir tanesini de oruç bitene kadar iftar ya da sahurda tercih edebilirsiniz. Sonuç ise mutlu bağırsaklar. İşte o 5 tarif...

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

TARÇINLI YEŞİL ÇAY: Yeşil çay biyoaktif bileşenden zengindir. Hem detoks hem yağ asitlerini okside eden bir gücü vardır. Bağırsak yararlı bakterilerini arttırır. Yeşil çayı tarçın ile demlemek kabızlığın doğal ilacıdır. Yeşil çayı bir pota koyun, 1 adet içine çubuk tarçın atın ve sıcak suda 5-8 dakika arasında demleyin. Bardağa alın ve içine eğer evinizde mevcut ise 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırıp iftardan sonra için.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

ZEYTİNYAĞLI TÜRK KAHVESİ: Türk kahvesi klorejenik asit ve liften zengin mükemmel bir kafein deposudur. 1 fincan Türk kahvesi piştikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı natürel sızma zeytinyağı ve çeyrek çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırıp içmek direkt bağırsakların hareketlenmesini sağlar. Aç karnına içilen bu Türk kahvesi tarifim daha etkilidir.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞLI İÇECEK: Naturel sızma zeytinyağındaki oleik asit ve polifenoller bağırsaklarda iyi bakteri artışına neden olduğu gibi dışkının yumuşamasını sağlar. Bağırsak hareketlerini böylece arttırır. 1 su bardağı oda ısısındaki suya 1 yemek kaşığı yüksek polifenol içeren natürel sızma zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı taze limon suyunu karıştırın ve iftar ile sahur arasında için.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

BUĞDAY SÜZME YOĞURT: Buğday rüşeymi arabinoksilan adlı farklı bir diyet lifi içerir. Arabinoksilan bağırsaklardaki iyi bakteri sayısını arttırır. Besinlerin bağırsak lümeninde daha iyi emilimini destekler. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. 1 kâse süzme yoğurda 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı buğday rüşeymi ve 1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumunu karıştırın ve sahurda yiyin.

Foto - Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

KARNIYARIK OTLU CACIK: Karnıyarık otu hem viskoz polisakkarit hem de ligninden zengin müsilaj etkili bir liftir. 1 çay kaşığı düzenli kullanımı kabızlığın ilacıdır. 1 kâse yoğurda 1 çay kaşığı karnıyarık otunu iyice karıştırın. 1 adet salatalığı rendeleyin. 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, az limon ekleyerek yiyin.

