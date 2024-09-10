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Yaşam Hastane önünde şüpheli valiz paniği
Yaşam

Hastane önünde şüpheli valiz paniği

Yeniakit Publisher
2024-09-10 20:54:00 -

Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde unutulan şüpheli valiz büyük paniğe yol açtı.

Bolu'da İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde unutulan valiz paniğe sebep oldu. Valizin sahibi çantayı almaya gelerek, "Telaşla çantayı unutmuşum. Bomba diye bir şey yok" dedi. Valizden uzak bir noktada konumlanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonunun kameralarıyla olayı saniye saniye kayda aldı.

Olay, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Çapkın ameliyattan çıkan eşinin tedavisinin bitmesinin ardından hastaneden ayrıldı. Araç bekleyen Çapkın, valizini de hastane önünde unuttu. Hastanenin önünde dakikalarca duran valizi fark eden güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından valizin etrafındaki vatandaşlar güvenli alana alındı. Bomba imha uzmanları tarafından valizin yanına götürülen bomba imha robotu ile valizin etrafı incelendi. Ayrıca polis ekipleri tarafından izlenen güvenlik kameraları sonucunda çantayı bir vatandaşın unuttuğu tespit edildi. Ekipler tarafından valizi unutan şahsın Rıdvan Çapkın olduğu belirlendi. İletişim kurulması üzerine Rıdvan Çapkın hastane önüne gelerek valizini aldı.

"Bomba diye bir şey yok"

Telaşla çantayı hastanenin önünde unuttuğunu ifade eden Rıdvan Çapkın, "Hastaneden çıktık. Eşim ameliyat oldu. İçinde eşyalar var. Telaşla çantayı unutmuşum. Bomba diye bir şey yok" dedi.

Öte yandan, valizden uzak bir noktada konumlanan meraklı vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla bomba imha robotunun çalışmalarını kaydetti.

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