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Medya Hastane kapısından ayrılmayan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi
Medya

Hastane kapısından ayrılmayan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan gelecek güzel haberi hastane kapısında bekleyen Alişan dua istedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 11:55:00 -
Hastane kapısından ayrılmayan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la birlikte hastanedeydi. Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

Hastanenin kapısından ayrılmadı

Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara "Durumu çok kritik, dua istiyoruz" diye yanıt verdi. Hastanenin önünden ayrılmayan Alişan, kardeşinin gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş'ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

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