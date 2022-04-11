Hastane içinde bu köpeklerin ne işi var? Görüntüleri çekip paylaşan vatandaş ifadeye çağrıldı

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nin hasta bekleme alanında toplanan köpekler vatandaşların tepkisini çekti. Köpeklerin vatandaşı tedavi eden sağlık personeli tarafından çıplak elle sevilmesi de "hijden" endişesine sebep oldu.

Levent Gültekin adlı vatandaş tedavi olmaya gittiği hastanede gördükleri cep telefonu kamerası ile kaydedip, yetkilileri göreve çağırdı.

Gültekin'in paylaştığı görüntülerde, köpeklerin hastane içine dışkı yaptığı, bazı sağlık personellerinin de köpekleri çıplak elle sevdikleri gözlendi.

Beyaz kodla ifadeye çağrıldı!

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Gültekin, beyaz kodla ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Bu resimden ötürü Beyaz Kod verdiler. Karakol ve mahkeme beni bekliyor ne yazık ki! İşimiz etkilenebilir siler misiniz deseler silerdim ama çok acayip bir suçlamada bulundular.