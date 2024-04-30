Hastane girişinde doğal gaz hattı patladı!

Muğla'da bugün öğle saatlerinde Eğitim Araştırma Hastanesi girişinde kanal açma çalışmaları sırasında doğal gaz hattı patladı. Ekiplerin çalışması sırasında hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde iş makinesi ile yapılan kanal açma çalışmasında kepçenin doğalgaz hattını patlatması sonrası bölgeye ve hastaneye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde 500 yataklı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişinde devam eden kanal açma çalışmaları sırasında kepçe doğalgaz hattına zarar verdi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine doğalgaz dağıtım firması ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri güvenlik amacıyla hastaneye ulaşım sağlayan yoların tamamını trafiğe kapatırken, ulaşımda yoğunluk yaşandı. Doğalgaz dağıtım firmasının hattı tamamen kesmesi sonrası yol trafiğe açılırken, trafik normale döndü. Doğalgaz hattının onarımı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.