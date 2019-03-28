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Hastane çatısında dehşet! 9'uncu kattan atladı

Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan bir adam, 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:51
Hastane çatısında dehşet! 9'uncu kattan atladı

Adana’da 9 katlı Seyhan Devlet Hastanesi'nin çatısına çıkan 50 yaşlarındaki bir erkek, kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane çatısına çıkan, bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevredekiler çatıdaki kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, hastanenin çatısından kendini boşluğa bıraktı. Acil servisten gelen sağlık ekibinin kontrol ettiği kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Psikolojik tedavi görmüş

İntihar eden kişinin Şevki Ç. (51) olduğu belirlendi. Şevki Ç.'nin psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:51
  1. Adana
  2. Seyhan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi
  3. İntihar

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