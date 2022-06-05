Hastane bahçesinde dehşet! Gazeteci Yeter'in yeğenine saldırdılar
İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dehşet saçan başıboş köpekler, Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter'in yeğenini yaraladı.
Yeniakit.com.tr
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter, 4 yaşındaki yeğeninin Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını duyurdu.
"Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkını mesken tutan 6-7 sokak köpeğine günlerdir 'ağaç numarası' yapıyoruz. Yemiyorlarmış!!." diyen Yeter, şöyle devam etti:
Bugün gördük, ailesiyle ziyarete gelen 4 yaşındaki yeğenimi ısırdılar. Kuduz aşısı vuruldu, 4 doz devam edecek. Sorumlusu kim?