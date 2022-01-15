Hastalık sebebiyle 2 çocuğu vefat etti: Yardım bekliyor

Günümüzde gelişen tıp sayesinde tüp bebek tedavisi ile yeniden baba olma imkânı olan Bugün, sağlıklı bir çocuk sahibi olmak için gerekli tedavi masraflarını karşılanması ve baba olma arzusuna kavuşabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Yaşadığı süreç ile ilgili İLKHA muhabirine konuşan Mürza Bugün, kendisi ve eşinin yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle daha önce doğan 2 çocuğunun belli bir yaşa geldikten sonra gelişme problemine bağlı olarak vefat ettiğini ifade etti.

"Tedavi için 60 bin TL isteniyor"

Bugün, doktorla yaptıkları görüşmede; Genetik incelemeli tüp bebek tedavisi için önce yumurtaların gelişmesi için kullanacakları iğneler için 7 bin TL, yumurta toplama için 9 bin 500 TL istendiğini, ayrıca tedavi sonrasında gelişen yumurtaların laboratuvarda incelenmesi için biyopsi ve dondurma ücreti olarak bin 500 TL, genetik analiz yapılması adına her bir embriyo için 3 bin 600 TL (ortalama 15 bin TL), setup için 27 bin TL ücret istendiğini belirten Bugün, yapılacak diğer tahliller, kan örnekleri ile birlikte 60 bin TL'yi aşan bir maliyet ortaya çıktığını söyledi.

"Sağlıklı çocuk sahibi olmamız mümkün ama maddi durumumuz yok"

Bugün, "2 tane çocuğum vardı ikisi de vefat etti. Doktorlara danıştık, sağlıklı bir çocuk sahibi olmamız için ne yapmamız gerektiğini sorduk. Tedavi olmanız gerektiğini söylediler. Tedavi için hastanelere, doktorlara başvurduk. Devlet hastaneleri bu tedaviyi yapmadıklarını söylediler. Özel hastanelerde tedavi olmamız gerektiğini söylediler. Fakat özel hastaneler çok fazla masraflı. Biz de bu masrafın altından kalkamayacağımız için tedavi olamadık. Doktorlar tüp bebekle olursa çocuklara zarar veren hücreleri test edip sağlıklı olanları ayıklayabileceklerini, bu işin çözümünün olduğunu söylediler. Fakat maddi durumumuz yetmediği için bizde yapamıyoruz. Durumumuzun olmadığını Sağlık Bakanlığı'na, CİMER'e yazarak yardım talep ettik. Onlarda üniversite hastanelerine yazdılar. Hastanelerden cevap geldi. Bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz dönüşler yaptı. Olumlu gelen üniversitelerden bazı teknikler yapılabilir dendi. Bizde doğrusunu söylemek gerekirse maddi durumdan dolayı hiçbir şey yapamadık." dedi.

"İlk başta sorunsuz doğan çocuklarımız bir süre sonra yürüyemez hale gelip vefat ediyorlar"

Özel hastanelerde yaptıkları muayene sonrasında hastane yönetiminin masrafları karşılamaları halinde tedaviye başlayabileceklerini söylediklerini aktaran Bugün, "Paranız varsa gelin, yoksa bizi de meşgul etmeyin diyorlar. Bende ve hanımda hastalık var. İkimizde taşıyıcı olduğumuzdan dolayı çocuğa da zarar veriyor. Böylece çocuğun belirli bir yaştan sonra yürümesi, konuşması, hareketleri gittikçe zayıflıyor. Çocuk doğduğunda ilk başta herhangi bir uzvu eksik değil. Baktığınızda diğer çocuklar gibi normal bir çocuk olarak gözüküyor. Ancak büyüdükçe hastalıkları artıyor. Belli bir yaştan sonra emeklemekte bile zorlanıyorlar. Gelişim bozukluğu diye bir hastalık. Kendi yaşıtlarıyla aynı değil. Konuşamama, yürüyememe başlıyor, gittikçe eklemleri sertleşiyor." diye konuştu.

"Yetkililerden tedavi için yardım bekliyoruz"

Sadece tüp bebek tedavisi ile yeniden sağlıklı çocuk sahibi olabileceklerini hatırlatan Bugün, "Doktorlar, içimizdeki hastalıklı hücreleri bulup sağlıklı hücreleri ayırıyorlar ve sağlıklı, sağlam embriyoları anneye rahmine veriyorlarmış. Bir ara devlet hastaneleri bu tedaviyi 6 ay boyunca karşılamış ama sonra karşılamamışlar. Özel hastaneler dolar üzerinden fiyat veriyorlar. Sorduğumuz zaman 'tahlillerinizi yurt dışına da gönderiyoruz' dediler. En son gittiğim Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yaklaşık 50-60 bin TL fiyat verdi. Dediler ki, 'tüp bebek ayrı bir sistem ve bizden tek gen alınacak normal bir tüp bebek fiyatı da 10-15 bin TL' Bizdeki hastalıklı olan embriyoyu çıkartıp sağlıklı olanı alacakları için masrafı daha fazla oluyor. Bizim bu durumda maddi olarak karşılayacak gücümüz yok. Bunun karşılanması için devlet yetkililerinden hayırseverlerden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu. (İLKHA)