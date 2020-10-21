Hastalığı ilerleyen Hakan Taşıyan için harekete geçildi! İlk açıklama

Hakan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

'Sağlık durumum yakından takip ediliyor'

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Taşıyan, "Sağlık Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız dünden beri sağlık durumumu yakinen takip ediyor. Yarın Ankara Şehir Hastanesinde tüm tetkiklerim yapılıp hekimlerimiz tarafından değerlendirilecek. Şu an karaciğer ve böbreklerimde hastalık ilerlemiş durumda. Organ nakli aşamasında olup olmadığı bu değerlemelerin neticesinde netleşecek. Bakanlığımız süreci her yönüyle takip ediyor. Duanızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

'Organ nakline ihtiyacı var'

Dün, Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından “Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yayımlanmıştı.