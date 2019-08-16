Hastalara moral ziyaretleri devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile sürdürülen hastane ziyaretleri ara verilmeden devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen hastane ziyaretleri hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bazı hasta yakınları, bu tür ziyaretlerin hastalarına moral olduğunu, Başkan Köse ve ekibine böyle güzel bir uygulamadan dolayı teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “Yalnızca ilçemizde değil ülkemizin dört bir yanında tedavi gören hastalarımız acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diliyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Kültür Müdürlüğü personelimiz ve fırsat buldukça bende her hafta Safranbolu Devlet Hastanemizde yatmakta olan vatandaşlarımızı ziyaret etme devam ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, moral olmaya gayret gösteriyoruz. Geri dönüşlerin güzel olması ise bizleri fazlası ile sevindiriyor. Ben bir kez daha tüm hasta vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağımızı hatırlatmak istiyorum” dedi.

Müdürlük personeli hasta ziyaretleri esnasında hasta ihtiyacı doğrultusunda hediyeler takdim ediyor.