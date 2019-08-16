0553 313 94 23

Hastalara moral ziyaretleri devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile sürdürülen hastane ziyaretleri ara verilmeden devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:20
Hastalara moral ziyaretleri devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile sürdürülen hastane ziyaretleri ara verilmeden devam ediyor.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen hastane ziyaretleri hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bazı hasta yakınları, bu tür ziyaretlerin hastalarına moral olduğunu, Başkan Köse ve ekibine böyle güzel bir uygulamadan dolayı teşekkür ettiklerini ifade ettiler.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “Yalnızca ilçemizde değil ülkemizin dört bir yanında tedavi gören hastalarımız acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diliyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Kültür Müdürlüğü personelimiz ve fırsat buldukça bende her hafta Safranbolu Devlet Hastanemizde yatmakta olan vatandaşlarımızı ziyaret etme devam ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, moral olmaya gayret gösteriyoruz. Geri dönüşlerin güzel olması ise bizleri fazlası ile sevindiriyor. Ben bir kez daha tüm hasta vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağımızı hatırlatmak istiyorum” dedi.


Müdürlük personeli hasta ziyaretleri esnasında hasta ihtiyacı doğrultusunda hediyeler takdim ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:20
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye törenle uğurlandı
    1. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    2. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    3. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    4. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    5. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    6. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    7. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    8. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    9. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    10. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    11. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    12. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    13. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. İzne gelen askerin acı ölümü
    16. Bahçe yangınında 80 meyve ağacı zarar..
    17. Mekke Camii’nin temeli atıldı
    18. Yolu dökülen sabun yağmur yağınca..
    19. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    20. Helezon makinesine elini kaptıran..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler