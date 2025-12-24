  • İSTANBUL
Gündem

Hasta ziyaretinden dönen eşi ile kayınvalidesine pusu kurup öldürdü

IHA Giriş Tarihi:
Hasta ziyaretinden dönen eşi ile kayınvalidesine pusu kurup öldürdü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini, hasta ziyaretine gittikleri akrabalarından dönerken pusu kurup öldürdükten sonra kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Kilimli Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda kendilerini bekleyen Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.

Yorumlar

Ali

İktidarın canı sağ olsun.
