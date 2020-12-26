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Yaşam Hasta yatağında cami için 500 bin TL bağışladı
Yaşam

Hasta yatağında cami için 500 bin TL bağışladı

Sivas’ta yaşayan Gülbeyaz Topgül, biriktirdiği 500 bin TL’yi kent meydanında yapımı devam eden Merkez Camii ve Külliyesi inşaatında kullanılmak üzere Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:48:00 -
Hasta yatağında cami için 500 bin TL bağışladı

Geçtiğimiz hafta kanser ameliyat olan hayırsever Topgül, “Sivas’ımızın merkezine cami yapılacağını duydum. Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Daha önce teslim edecektim araya rahatsızlığım girdi. Rabbim ömür verdikçe yardımda bulunmaya da devam etmek istiyorum” dedi.

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