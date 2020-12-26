Hasta yatağında cami için 500 bin TL bağışladı
Sivas’ta yaşayan Gülbeyaz Topgül, biriktirdiği 500 bin TL’yi kent meydanında yapımı devam eden Merkez Camii ve Külliyesi inşaatında kullanılmak üzere Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teslim etti.
Geçtiğimiz hafta kanser ameliyat olan hayırsever Topgül, “Sivas’ımızın merkezine cami yapılacağını duydum. Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Daha önce teslim edecektim araya rahatsızlığım girdi. Rabbim ömür verdikçe yardımda bulunmaya da devam etmek istiyorum” dedi.