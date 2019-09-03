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Hasta yakınlarının ihtiyacı için cami ve külliye inşa ediliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde hasta yakınlarının ihtiyacı dolayısıyla 2017 yılında temeli atılan Tıbbiye Camii ve Külliye hayırsever vatandaşların yardımıyla yükseliyor.

03 Eylül 2019 Salı 09:13
Hasta yakınlarının ihtiyacı için cami ve külliye inşa ediliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde hasta yakınlarının ihtiyacı dolayısıyla 2017 yılında temeli atılan Tıbbiye Camii ve Külliye hayırsever vatandaşların yardımıyla yükseliyor.


Van YYÜ yerleşkesinde Dursun Odabaş Tıp Merkezi civarında Osmanlı, Selçuklu ve bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliyesinin inşaatı devam ediyor. Şu ana kadar caminin kaba inşaatının yüzde 80’ni tamamlanırken, külliyesinin ise yüzde 40’ı tamamlandı. Türkiye’de proje örneği bulunmayan ve bittiğinde Van’ın en büyük camisi olacak Tıbbiye Camii ve Külliye, toplam 20 bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu. Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede; kütüphane, Kur’an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları, duş ve abdesthaneler bulunuyor. Hayırsever vatandaşların ilgisini bekleyen cami ve külliyesi hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.


İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Erdem, Van başta olmak üzere 7 kente hizmet eden hastanenin dinlenme alanlarının bulunmadığını belirtti. Hasta yakınlarının dinleneceği ve ibadet edeceği alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Erdem, “Burada hasta yakınlarının ibadettin yanı sıra bekleyecekleri ve dinlenecekleri yerler yoktur. Bu yüzden bu cami külliyesine ihtiyaç duyulmuştur. İnşaatı devam eden cami külliyesinin içerisinde aşevleri, kreşler, konferans salonları ve kütüphane bulunmaktadır. Sadece caminin kendisi 2 bin 200 metrekare üzerine kurulmuştur. Külliyenin tamamı ise 6 bin 500 metrekaredir” dedi.



“Proje Türkiye’de bir ilk”


Selçuklu, Osmanlı ve günümüzün modern mimarisi kullanılarak inşa edilen cami projesinin bir ilk olduğuna dikkat çeken Erdem, “Bittiğinde Van’ın en büyük camisi olacaktır. Bazen 4 minarenin israf olduğunu söyleyenler oluyor. Ancak bu caminin içinde kolon bulunmamasından dolayı minareler kolon görevi görüyor” diye konuştu.



“Demir ve betona ihtiyaç var”


Cami inşaatı için demir ve betona ihtiyaç olduğunu, bu çerçevede hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini dile getiren Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Camimizin kaba işçiliğinin yüzde 80’i, külliyenin ise yüzde 40’ı tamamlanmıştır. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için özelikle demir ve betona çok ihtiyacımız vardır. Bu çerçevede hayırsever vatandaşımızın yardımlarını bekliyoruz. Hastanemize gelen hasta yakınları ve refakatçılar çok sıkıntı yaşıyorlar. Koridorlarda ve beton üzerine uzanarak hastalarını bekliyorlar. En azında cami ve külliyemiz tamamlanınca dinlenme salonlarında otururlar ve aşevlerinde bir çorba içerler. Diğer taraftan Kur’an okumak isteyen Kur’an, kitap okumak isteyen kitap, ibadet etmek isteyenler ise camide ibadet edebilecekler.”


Van’ın Çaldıran ilçesinden hastaneye gelen ve burada inşaatı devam eden camiye bağış yapan Ekrem Mertdede isimli vatandaş ise, ihtiyaç durumunda şehir merkezinin uzak olmasından dolayı hastalarını bırakıp gidemediklerini söyledi. Üniversite yerleşkesinde böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Mertdede, cami inşaatının bir an önce tamamlanması için hayırsever vatandaşların yardımlarını esirgememesini kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:13
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