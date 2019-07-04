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Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda konaklama hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi ’ne talep her geçen gün artıyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
Hasta yakınlarına 5 yıldızlı otel konforunda konaklama hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi ’ne talep her geçen gün artıyor. Türkiye’nin birçok ilinden misafirlerini ağırlayan tesiste 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuluyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya kazandırdığı Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, ALKÜ Hastanesi başta olmak üzere Alanya’daki özel sağlık kuruluşlarına tedavi olmak için gelen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlara 7/24 hizmet veriyor.



Ücretsiz hizmet


24 oda ve 48 yatak kapasiteli tesis vatandaşlara ücretsiz kapılarını açıyor. Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan tesis, ilçeye uzaktan gelen hasta ve hasta yakınları için büyük kolaylık sağlıyor. Tesiste, vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri çamaşır yıkama hizmeti veriliyor. Tamamen ücretsiz olan tesisten yararlanmak isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor.


Ocak ayının ilk haftasında kapılarını vatandaşa açan tesiste bugüne kadar 37 farklı ilden, Alanya kırsalı ve çevre ilçelerden toplam 409 kişiye 2 bin 217 konaklama hizmeti verildi.


Daha önce kalacak yer sorunu yaşadıklarını anlatan vatandaşlar tesisten çok memnun olduklarını ifade ederek, “Çoğu zaman hastane bahçelerinde araç içinde ya da banklarda kalıyorduk. Bu da tedavimizi yarım bırakarak gitmemize neden oluyordu. Bu 5 yıldızlı bir otel gibi her yer pırıl, pırıl, hiçbir şeye para vermiyoruz. Hem tedavimizi yaptırıyoruz hem de en konforlu hizmeti alıyoruz. ” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:56
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