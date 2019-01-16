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Hasta yakını kadın doktoru yumrukladı

Manisa'da Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde görev yapan kadın doktor, kendilerine öncelik verilmesini isteyen hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:04
Hasta yakını kadın doktoru yumrukladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Nalan Uygun (46), tartıştığı hasta yakını Mustafa F. (26) tarafından darp edildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası annesiyle birlikte hastaneye gelen Mustafa F. (26), Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'dan, kendilerine öncelik vermesini istedi. Ret yanıtı alan Mustafa F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı. Mustafa F. tartışma sırasında Dr. Nalan Uygun'un başına yumruk atıp, boğazını sıktı, ardından annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

Dr. Uygun'un şikayeti üzerine harekete geçen polis, Mustafa F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyla ilgili konuşan Uzman Dr. Nalan Uygur, "Şu an gözlem altındayım. Şikayetçiyim. Bir doktora, özellikle bir kadın doktora saldırıya anlam veremiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:04
  1. Manisa
  2. Turgutlu
  3. Turgutlu Devlet Hastanesi
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