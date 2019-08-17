Hasta ve aç köpeklere hayvan severler sahip çıktı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hasta ve ölüme terk edilmiş köpeklere hayvan severler sahip çıktı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hasta ve ölüme terk edilmiş köpeklere hayvan severler sahip çıktı.

Bozüyük ilçe merkezine 16 kilometre uzakta bulunan Muratdere Köyü’nde hasta ve aç köpeklerin varlığından haberdar olan bir grup hayvan sever hareket geçti. Yanlarına aldıkları yiyeceklerle köye giden havyan severler, terk edilmiş olan köpeklerinin karınlarını doyurmaya çalıştı.

Hayvan severler, durumu kaç kere Bozüyük Belediyesine ilettiklerini, ama aç ve hasta köpekler için bir çare bulamadıklarını belirterek içler acısı duruma tepki gösterdiler. Hayvan severler, Bozüyük Belediyesini göreve davet ederken, köpeklere sahip çıkılmasını istediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.