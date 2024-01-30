  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’de ortalık toz duman! Aday yapılmayan Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çileden çıkardı! Alçaklığın daniskası, şerefsizliğin nirvanası, kalleşliğin de Everest’i

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Ekrem İmamoğlu'nu kahreden gelişme! Acı haberi gece yarısı böyle aldı

Son dakika! Hamas duyurdu: Hazırız!

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular

BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak...

Son dakika! TSK'dan terör örgütü PKK'ya 'ansızın' hava harekatı

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Tüm dünyaya Konya'ya kilitlendi! Gelecek müjdeli haber dünya tarımında her şeyi sil baştan değiştirebilir
Kadın - Aile Hasta olmak istemeyenlere fındık! Bunu yapan: gıda virüslere karşı kalkan, son veriyor! 3 neden var
Kadın - Aile

Hasta olmak istemeyenlere fındık! Bunu yapan: gıda virüslere karşı kalkan, son veriyor! 3 neden var

Yeniakit Publisher
2024-01-30 21:23:00 - 2024-01-30 21:35:59
Hasta olmak istemeyenlere fındık! Bunu yapan: gıda virüslere karşı kalkan, son veriyor! 3 neden var

Grip salgınından korunabilmek ve aynı zamanda da vücudunuzun direncini güçlendiribilmek adına tüketebileceğiniz önemli besinler bulunmaktadır.

Dengesiz hava koşulları, salgın hastalıklar ve sağlıksız beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi oldukça hassas bir yapıya sahip olup direncini ve gücünü kaybeder. İşte soğuk mevsimde bağışıklığınızı güçlendiren o yiyecek.

3 NEDEN? KULLANMALIYIZ

1-Fındık, özellikle bağışıklık sisteminiz için faydalı besinlerdendir.

2-Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin kuruyemişler tüketmek hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de gün içerisinde vücudunuzdaki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin tedarikini güçlendirir.

3-Fındık özellikle E, B2, B6, folik asit, selenyum, fosfor, potasyum, bakır, magnezyum gibi antioksidanın yanı sıra vitamin ve mineraller açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi haline getirir. Bağışıklık sistemi fonksiyonunu desteklemek yaşam kalitenizi artırmaktadır.

Fındığın Sağlık Yararları Nelerdir?

Kalp Sağlığının Desteklenmesi. Fındık, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve tekli doymamış yağ asitleri içerir. 
Kanser Riskinin Önlenmesi.
İltihabın Azaltılması 
Yüksek Kan Şekerinin Dengelenmesi. 
Sindirim Sağlığı 
Üreme Sağlığı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fındık ezmesinin kalorisi, yağ ve şeker oranı yüksektir. Bazı seçeneklerde şekersiz fındık ezmeleri de bulunmaktadır. En sevilen tatlardan biri olan fındık ezmesi, sağlık yönünden de önemli bir yere sahiptir. Fındık ezmesi enerji alımı için önemlidir. Günlük enerji alımını bu besinle karşılamak mümkündür. 

Dulavrat ne işe ne işe yarıyor? öyle bir şey ki ilk kez duymaya var mısınız?
Dulavrat ne işe ne işe yarıyor? öyle bir şey ki ilk kez duymaya var mısınız?

Kadın - Aile

Dulavrat ne işe ne işe yarıyor? öyle bir şey ki ilk kez duymaya var mısınız?

Fark atan roka: evinde süt kadar beyaz dişlere saniyelerden sonra sahip ol!
Fark atan roka: evinde süt kadar beyaz dişlere saniyelerden sonra sahip ol!

Kadın - Aile

Fark atan roka: evinde süt kadar beyaz dişlere saniyelerden sonra sahip ol!

Beyin hücresi gibi! Ceviz perdesi nedir? Yaprak ve kabuklarında şifa
Beyin hücresi gibi! Ceviz perdesi nedir? Yaprak ve kabuklarında şifa

Kadın - Aile

Beyin hücresi gibi! Ceviz perdesi nedir? Yaprak ve kabuklarında şifa

Unutkanlık hastalığı için doğal ilaç: hafızayı 10 kat güçlendiriyor!
Unutkanlık hastalığı için doğal ilaç: hafızayı 10 kat güçlendiriyor!

Kadın - Aile

Unutkanlık hastalığı için doğal ilaç: hafızayı 10 kat güçlendiriyor!

Japonlar, içeceklerini sabah akşam tüketiyor: % 65 oranı düşürüyor!
Japonlar, içeceklerini sabah akşam tüketiyor: % 65 oranı düşürüyor!

Kadın - Aile

Japonlar, içeceklerini sabah akşam tüketiyor: % 65 oranı düşürüyor!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23