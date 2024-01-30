Hasta olmak istemeyenlere fındık! Bunu yapan: gıda virüslere karşı kalkan, son veriyor! 3 neden var

Dengesiz hava koşulları, salgın hastalıklar ve sağlıksız beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi oldukça hassas bir yapıya sahip olup direncini ve gücünü kaybeder. İşte soğuk mevsimde bağışıklığınızı güçlendiren o yiyecek.

3 NEDEN? KULLANMALIYIZ

1-Fındık, özellikle bağışıklık sisteminiz için faydalı besinlerdendir.

2-Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengin kuruyemişler tüketmek hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem de gün içerisinde vücudunuzdaki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin tedarikini güçlendirir.

3-Fındık özellikle E, B2, B6, folik asit, selenyum, fosfor, potasyum, bakır, magnezyum gibi antioksidanın yanı sıra vitamin ve mineraller açısından zengindir ve bu da onları sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi haline getirir. Bağışıklık sistemi fonksiyonunu desteklemek yaşam kalitenizi artırmaktadır.

Fındığın Sağlık Yararları Nelerdir?

Kalp Sağlığının Desteklenmesi. Fındık, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve tekli doymamış yağ asitleri içerir.

Kanser Riskinin Önlenmesi.

İltihabın Azaltılması

Yüksek Kan Şekerinin Dengelenmesi.

Sindirim Sağlığı

Üreme Sağlığı

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Fındık ezmesinin kalorisi, yağ ve şeker oranı yüksektir. Bazı seçeneklerde şekersiz fındık ezmeleri de bulunmaktadır. En sevilen tatlardan biri olan fındık ezmesi, sağlık yönünden de önemli bir yere sahiptir. Fındık ezmesi enerji alımı için önemlidir. Günlük enerji alımını bu besinle karşılamak mümkündür.