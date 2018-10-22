Hasta bezine %300 zamma tepki

Muhammed Uzun / İSTANBUL

Son günlerde fahiş fiyat artışları, vatandaşın tepkisine neden oluyor. İthal ve yerli birçok ürüne döviz kurlarının yükselişi bahanesiyle zam yapılması dikkat çekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sarf malzemesi için ödediği katkı, çoğu ithal edilen malzemenin fiyatının yarısını bile karşılayamaz duruma geldi. Fahiş artışlar, özellikle yatalak hastaların belini büktü. Sağlık Uygulamaları Tebliği’nde yer almayan, yani kurum tarafından ödenmeyen malzeme de düşünüldüğünde, ortaya çıkan sarf malzemesi tutarı dudak uçuklattı.

Zamlara kadar bir sıkıntımız yoktu

17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depremi mağdurlarından İsa İnce, yüzde 80 ağır özürlü olduğu gerekçesiyle tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren eşiyle ilgili yaşadığı mağduriyeti gazetemiz Akit’e anlattı. Reçete edilen ve SGK kapsamında olan malzeme fiyatlarının katlandığını bildiren İsa İnce, “Eşim için aldığımız malzemelere ilişkin statü gereği iki ayda bir reçete yazılırdı. Bu zamana kadar sarf malzemelerin temininde bir sıkıntı yaşamadık. Ta ki; doların artışı bahane edilerek yapılan zamlara kadar. Reçeteyi yazdırdığımda medikalcim bez fiyatlarının, marka ve boya göre yüzde 200 hatta yüzde 300’lere varan bir artış olduğunu söyledi. Devletin ödediği fiyat 35 lira iken, tüketiciye yeni fiyatın 85 lira olduğu belirtildi. Aradaki fark 50 lira ve yasal olarak iki aylık aldığımız bezin toplam bedeli 400 lirayı buldu” ifadelerini kullandı.

Çıkmaza sürükleniyoruz

SGK kapsamında verilen bezlerin yetersiz olduğuna dikkat çeken İnce, “SGK, 2 ayda toplam 8 (240 adet bez) paket veriyor. Bu da günlük 4 adet beze tekabül ediyor. Bir paket değeri 35 lira. Bir paketin içinde ise 30 tane bez bulunuyor. 30 tane bez de ortalama bir haftada bitiyor” dedi. Konuyla ilgili yetkili mercilere defalarca şikayette bulunduğunu vurgulayan mağdur vatandaş, şikayetlere yönelik müspet bir cevap alamadığını kaydetti. Eşi, ağır engelli olduğu için kullanması mecburi olan ancak devletin ödeme kaleminde bulunmayan sarf malzemelere işaret eden İsa İnce, “Eşimin bakımı için antibiyotikli pudra, ameliyat eldiveni , maske, kağıt havlu, ıslak mendil kullanıyorum. Bunları çarpıp, topladığınızda ortaya çıkan rakam 865 lira! Her ay ödemek zorunda olduğum bu para, beni artık çıkmaza sürüklüyor. Sonda adedi kadar hasta bezi yazılması ve bu tür medikal artışların hasta sahiplerine yansıtılmamasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.