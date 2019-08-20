0553 313 94 23

Hasta, bastonla aile hekimini darp etti

Sinop’un Gerze Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr.

20 Ağustos 2019 Salı 18:24
Hasta, bastonla aile hekimini darp etti

Sinop’un Gerze Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Hakan Uzun, İstanbul’dan ilçeye tatil amaçlı gelen bir hasta tarafından darp edildi.



İddiaya göre, şeker hastası olduğu belirtilen R.K. (45), ilaç konusunda doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta R.K.’nin elindeki bastonla doktorun yüzüne vurarak gözlüğünü kırdığı ve kafasının değişik noktalarından yaraladığı kaydedildi. Aile sağlığı hekimlerinin yaşanan arbedeyi duymaları üzerine olaya müdahale ederek kavgayı ayırdıkları öğrenildi.



Aldığı darp üzerine hekim arkadaşları ile birlikte Gerze Devlet Hastanesine götürülen Dr. Hakan Uzun, yapılan tedavi sonrasında Gerze Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sinop Sağlık Müdürlüğüne bağlı hekimlerinin 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Gerze Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geçlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
    1. Geçlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep..
    2. "Ormanların imara açılması mümkün..
    3. Dilipak: 'Beka' tartışmasına bu akılla..
    4. İsrail ile BAE arasında istihbarat..
    5. Yunus ekibi park halindeki araca..
    6. Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil..
    7. Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    8. Ağrı'da terör operasyonu
    9. Pınar Karşıyaka, Semih Erden'i..
    10. Alaplı’da şüpheli varil paniği
    11. Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    12. Antalyaspor'da transfer
    13. Dehşet saçan eski sevgili hakim..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. ABD Başkanı Trump’ın 10’uncu torunu..
    16. Aristo’nun kültürel geleneği..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Sivas’ta 768 konut satıldı
    19. Kırıkkale’de takla atan otomobil su..
    20. "Tüketicinin hak kaybı olmaması için..
    21. Çerkezköy TSO Meclisi toplandı
    22. “İl Merkezi Anaokulu Müdürleri..
    23. Valiler ve komutanlar ’Kıran’..
    24. Borsa günü yükselişe tamamladı
    25. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    26. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok..
    27. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de..
    28. Hasta, bastonla aile hekimini darp etti
    29. Alanyaspor, Lokman Gör için imza..
    30. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 15..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz