Haşlanmış yumurta ne kadar sürede pişer, nasıl haşlanır? Günde iki tane haşlanmış yumurta yerseniz!

Yumurta iyi kolesterolü yükselterek, kalp hastalıklarına karşı koruyabilir, beyin gelişimi için önemli bir besin olan kolin içerir. Göz sağlığını korur ve çok iyi bir protein kaynağıdır. Yumurtadaki protein içerdiği temel aminoasitler sayesinde son derece yüksek kalitelidir

Haşlanmış yumurta ne kadar sürede pişer?

Yumurta haşlamak için sıcak su kullanılmaz. Oda ısısında ya da soğuk su kullanmak gereklidir. Yumurta haşlama dakikaları ise nasıl bir yumurta istendiğine göre değişir. Kayısı kıvamında bir yumurta için yumurtayı 4-6 dakika arasında kaynatman gerekirken çok katı yumurta için 10 dakika kadar kaynatmalısınız.

Haşlanmış yumurta nasıl yapılır?

Bir cezvenin içerisine su ekleyin ve içerisine yumurtaları ilave edin. Kısık ateşte yaklaşık 8 dakika yumurtaları haşlayın. Su kaynamaya başladığında yumurtaları ocaktan alın.Kaynayan yumurtaları soğuk su kasesine koyun ve 2 dakika bekleyin.

Günde iki tane haşlanmış yumurta yemenin 5 harika etkisi

Kalp hastalıklarına karşı korumaya yardımcı olan yumurta, sabah kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelmeli.

Çağımızın sorunu olan kalp hastalıklarına karşı kişiyi güvene alan yumurta, iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı oluyor.

Çok iyi bir protein kaynağı olan ve göz sağlığını koruyan yumurtayı aşırı tüketmek ise alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Ancak kararında ve özellikle günde iki tane tüketeceğimiz haşlanmış yumurta, birçok sağlık sorunu ile baş etmemize destek verecek.

Yukarıda saydıklarımız dışında da birçok faydası olan yumurtayı özellikle büyüme çağında olan çocukların tüketmesi gerekiyor.

Günde iki adet haşlanmış yumurta yersek ne olur?

Günde iki adet haşlanmış yumurta yemek sinir hücrelerini güçlendirerek, beyinin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Depresyon ile savaşır ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Göz sağlığına iyi gelir. Gözün görme oranını artırır ve görme sorunu yaşayan kişilere uzmanlar tarafından önerilir.

Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılar. Kalsiyum oranı yüksektir. Kemik ve kas yapısını güçlendirir. Oruç süresinde vücudun ağrı sistemini azaltır. Vitamin eksikliklerine iyi geliyor.

B vitamini açısından zengin olduğu için, saç köklerini güçlendirir. Saçların dökülmesini ortadan kaldırır ve saç derisini yeniler.

Kanser riskini düşürür ve yaşlanmayı geciktirici etkileri vardır. Bu nedenle günde en az iki tane haşlanmış yumurta yemek önemlidir.

Yumurta kaç kalori?

1 adet küçük boy (S) yumurta (40 gr) 62 kcal

1 adet orta boy (M) yumurta (50 gr) 77 kcal

1 adet büyük boy (L) yumurta (60 gr) 92 kcal