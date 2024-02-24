Haşlanmış limon kürü ile ayda 20 kilo ver! Sağlığınıza çok büyük, en değerli yatırım! Yapana kazandırdı!

Ayda 20 Kilo Verdiren Haşlanmış Limon Kürü

Limon içerisinde bulundurduğu zengin C vitamini ile vücudun enerji toplamasını sağlayarak, bağırsaklarda oluşan bakterileri temizliyor. C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudumuzu beslerken aynı zamanda yağ yakımını hızlandırıyor. Bunun yanı sıra aç karnına tüketildiğinde verdiği detoks etkisi sayesinde de hücrelerin tamamen yenilenmesini ve bağırsaklarda oluşan bakterilerin yok edilmesini sağlıyor.

Bildiğimiz gibi limon asitli bir meyvedir. Fakat limon haşlandığında, ekşilik ve asitlik özelliği gittiği için asla midemize dokunmaz ve rahatlıkla tüketebileceğiniz bir hal alır. Haşlanmış limon suyu, özellikle tansiyon problemi olmayan şeker hastalarında, şekerin kontrol altına alınmasında müthiş bir etkiye sahiptir. Ayrıca ödem konusunda metabolizmayı hızlandırıp, bağırsakları düzgün bir şekilde çalıştırıyor. Sindirim sistemini güçlendirip, vücutta oluşan zararlı toksinlerin ve bakterilerin atılmasını sağlamakla birlikte, vücutta müthiş bir şekilde zindelik sağlıyor. İdrar söktürücü özelliği ile de kabızlık problemlerini gideriyor.

Kilo verdirip ödem attıran haşlanmış limon kürünü; bir ay boyunca sabah akşam aç karnına birer su bardağı olacak şekilde, her gün düzenli kullandığınızda 20 kilo vermenin mümkün olduğunu göreceksiniz.

Haşlanmış Limon Kürü ile Ayda 20 Kilo Ver!

Haşlanmış Limon Kürü Malzemeler

2 günlük kür için

4 tane limon

4 su bardağı Kaynamış su

zencefil

tarçın

karanfil

Haşlanmış Limon Kürü Yapılışı

4 adet limonu kabuklarını soymadan halka halka doğruyoruz.

4 su bardağı kaynamış suyu doğranmış limonlara ilave edip kaynamaya bırakıyoruz.

Kaynadıktan sonra limonu; kabuğu yumuşayıp, kabuğundaki vitaminini suya bıraksın diye 7 dakika daha kaynatıyoruz.

Daha sonra isteğe bağlı olarak doğranmış zencefili ilave edip 1 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz.

Ocağın altını kapatıp 5 dakika kadar dinlendiriyoruz.

Demlenme işlemi bittikten sonra; tencerenin içindeki haşlanmış limonları çıkararak, kürümüzü bir sürahiye alıyoruz.

Kürümüz artık tüketilmeye hazır. Dilerseniz sürahideki kürün içine tarçın ve karanfil ekleyebilir veya zencefil eklemeden, sadece limon ve su ile de bu kürü yapıp tüketebilirsiniz.

Haşlanmış limon kürünü, sıcak veya soğuk olarak tüketebilir, buzdolabında saklayabilirsiniz.

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