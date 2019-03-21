Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret! Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu.

HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasının bir tavuğa eklendiği çizimi Twitter hesabından hadsiz bir paylaşımla yayınladı. İşte Kaplan'ın küstah paylaşımı: Vatandaşlardan tepki! Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz paylaşımına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çok sayıda vatandaş Kaplan'ın paylaşım yaptığı tarzda görselleri, içine Hasip Kaplan'ı ekleyerek karşı paylaşımda bulundu.





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