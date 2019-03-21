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Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 10:54
Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasının bir tavuğa eklendiği çizimi Twitter hesabından hadsiz bir paylaşımla yayınladı.

İşte Kaplan'ın küstah paylaşımı:

Vatandaşlardan tepki!

Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz paylaşımına vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Çok sayıda vatandaş Kaplan'ın paylaşım yaptığı tarzda görselleri, içine Hasip Kaplan'ı ekleyerek karşı paylaşımda bulundu. 



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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. hasip kaplan
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 11 dk önce
    AMERİKAN P..LERİ
  • Yunus 16 Yunus 16 13 dk önce
    Son 60 YILDA %53 İLE SEVİLEN BİR LİDER ÇIKMADI. CUMHURİYET SAVCILARI GÖREVE.
  • ihsanihsan18 dk önce
    bu kaplan rezilin biri ıraktaki kürd,istana defol git erdoğanı istemiyorsan pislik
  • Sabri Sabri 18 dk önce
    Kurban olduğum Allah'ım..sendeki sabrı bizlere de ver..ahan da şu kuluna biz tahammül edemiyoruz..Sen ne büyüksün ki rızkını da veriyorsun, hayatını da yaşamasına sabrediyorsun..şu meymenetsiz kuluna sabrımızın kalmadığını gör Yarabbi..
  • İsmailİsmail19 dk önce
    Bu tür varlıkların yaşaması tüm insanlığa zuldür...La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.
  • avbavb48 dk önce
    soyadının kaplan olduğuna bakmayın siz aslında o bir çakaldır
  • İs-hak İs-hak 54 dk önce
    sen kudurmuş bir domuzsun görüntüne çok uygun olduğu gibi karakterine çok uygun sen katillerle içli dışlı olduğuna göre sende su katılmamış katilsin götünüzü yırtsanız size türkiyeyi hiç kimse vermiyecek yaşıyorsanız adam gibi yoksa defolup gidin barzaninin kürdistanına senkim erdoğan kim hakaretlerin seni sadece alçaltır zaten yeterince alçaksın.
  • iamil hakki efendi iamil hakki efendi 55 dk önce
    acittigi icin hircinlasiyorlar afiyet olsun banakalsa sizi ipe cekerim
  • konyalıkonyalı57 dk önce
    Bu şerefsizleri daha ne diye besliyoruz ekmegini suyunu kesin artık yeter bak dün yine şehit verdik bu itlerin yüzünden atın içeri gebersinler bu ne ya
  • TOKATLI TOKATLI 59 dk önce
    VATAN hainleri alçak şerefsiz amerikan köpeği it ürür kervan yürür
  • AdıyamanlıAdıyamanlı1 sa önce
    Birileri mi sana söyledi hASİP böyle bir şeyi eline verip tutuşturdu, ya başka yerlerine de dikkat et bunlar her zaman ele vermezler bilesin, senin tasman kimin elinde bilmiyoruz mu sandın, iSRAİL ve aBD ve de aVRUPA eniği sizin yüzünüzden biz kürt halkı bir türlü iflah olmuyoruz, ama az kaldı 31 martta patlacaksınız, ama sizde haysiyet yokki patlayasınız REİSİN dediği gibi sizdeki manda yüzü, ondan kızarmazsınızda, dediğim gibi biryerlerinize dikkat edin her zaman ele vermezler bilesiniz o tasmanızı eline verdiğiniz batılı şer güçleri ve lanetli israil
  • AHMETAHMET1 sa önce
    adam kendisi savcı istiyor. istediğini verin artık. Ak Parti kadrolarından suç duyurusu bekliyoruz
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Şerefsiz katil pkk lıteröristsen kemiğini ye otur arada bi kuduz aşısıdaol.Cumhurbaşkanına kurban ol çakalkandil köpeği
  • AHMETAHMET1 sa önce
    şu vatan haini artık iyice sınırı aştı. eğer bir savcı çıkıp da şu densiz haine haddini bildirirse gönüllerimizde taht kurar.
  • polat63polat631 sa önce
    benim başkomtanımahiç kimse böyle hakaret edemezbu şerefisizekanun önündene gerekiyorsa yapolsınulan şerefsizbenim dünya liderimesenin ağababalarınel pençe duruyor sen nerenin itisinsabırla bekliyoruz sıra siyede gelecek ermeni köpegi

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