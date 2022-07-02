Hashimoto hastalığı nedir? Hashimato tiroidi nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri

Haşimato Hastalığı (Hashimato) Nedir?

Tiroid bezi boynumuzda yer alan ve kalkan şeklinde hormon salgılayan bir dokudur. Tiroid bezinin birçok hastalığı mevcuttur. Haşimoto hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olan ve en sık görülen hastalıktır. Peki Haşimato hastalığı nedir? Haşimato belirtileri ve tedavisi

Tiroid bezi boynumuzda yer alan ve hormon salgılayan bir dokudur. Bu doku tiroid hormonları olan T3 ve T4 hormonlarının yapılıp, salgılandığı yerdir. Bu hormonların salgılanmasını kontrol eden TSH (tiroid stimülan hormon) adını verdiğimiz hormon ise beyinde hipofiz bezinden salgılanarak, tiroid bezinin tiroid hormonu üretmesini sağlar. Haşimoto hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, konu hakkında bilgiler verdi.

Haşimato hastalığı nedir?

Hashimoto hastalığı, bağışıklık sistemimizin boyunumuzda yer alan tiroid bezine saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum tiroid bezinin iltihaplanmasına ve uzun dönemde yeterince tiroid hormonu salgılanamamasına (hipotiroidizm) neden olur.

Tiroid bezinin birçok hastalığı mevcuttur. Tiroid bezinin az çalışması, çok çalışması, tiroid bezinde hormon salgılayan ya da salgılamayan nodüller oluşması olası hastalıklardır. Haşimoto Hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olan ve en sık görülen hastalıktır.

Hashimoto hastalığı, kronik lenfosittik tiroidit olarakta bilinir. Tiroid hormonu azlığının (hipotiroidizm) en sık nedeni de Hashimoto Hastalığı’dır. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkilese de her yaştaki kadın ya da erkekte görülebilir.

Haşimato belirtileri nelerdir?

Hashimoto Hastalığı, genellikle yıllar içinde ilerleyerek tiroid bezi hasarına ve tiroid hormonu azlığına neden olur. Ortaya çıkan belirtiler tiroid hormonu yetersizliğine bağlı olarak (hipotiroidizm) ortaya çıkar.

- Halsizlik

- Yorgunluk

- Kabızlık

- Ciltte kalınlaşma

- Saçlarda dökülme

- Çabuk üşüme

- Depresyon

- Tırnak kırılması

- Dilde büyüme

- Kilo alma

- Unutkanlık

- Adet düzensizliği.

Bu belirtilerden bazılarına sahipseniz tiroid fonksiyon testlerinize baktırmanız faydalı olabilir. Hipotiroidizm fark edilmezse zamanla tiroid bezi hormon salgılaması yönünde daha çok uyarılacaktır ve bu nedenle tiroid bezi büyüyecektir. Tiroid bezinin büyümesi boynunuzun kalın görünmesine neden olabilir. Ayrıca tiroid bezi büyüdüğünde yemek borusu ve soluk borusuna baskı yaparak yutkunmada zorluk veya nefes darlığına neden olabilir.

Haşimato hastalığı neden olur?

Haşimato neden olabilecek risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir;

Kadınların Hashimoto hastalığına yakalanma riski çok daha yüksektir.

Hashimoto Hastalığı daha çok orta yaşta ortaya çıkar.

Ailenizde Hashimoto ya da diğer otoimmün hastalıklar mevcutsa, risk daha fazladır.

Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruziyet, Hashimoto Hastalığı riskini arttırmaktadır.

Haşimato nasıl tedavi edilir?

Hashimoto Hastalığı’nın tedavisi sadece takip ya da ilaç kullanımını içerebilir. Hormon eksikliği düşündürecek bir bulgunuz yoksa ve tiroid beziniz normal çalışıyorsa, doktorunuz sadece takibi yeterli bulabilir. Gerekli durumlarda ilaç, beslenme değişiklikleri, kilo verimi, vitamin ya da mineral destekleri önerilebilir.

Doktorunuzun önerdiği ilacı, önerdiği dozda unutmadan hergün kullanmanız oldukça önemlidir. Hashimoto Hastalığı ve diğer tiroid hastalıkları doğru yönetildiğinde, hayat kalitenizi etkilemeden kontrol altında tutulabilir.