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Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Haşhaşlı revani tarifi malzemeleri

Kullanımı eski uygarlıklara dayanan haşhaşın en çok yakıştığı tatlılardan biri de revanidir. İrmikle haşhaşın efsane uyumuyla, ister evinize gelen misafirleri isterseniz de yorgun bir günün sonunda kendinizi şımartabilirsiniz. Peki, haşhaşlı revani nasıl yapılır? Haşhaşlı revani için gerekli malzemeler nelerdir? Adım adım haşhaşlı revani tarifi...

03 Ekim 2019 Perşembe 23:38
Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Haşhaşlı revani tarifi malzemeleri

Kullanımı eski uygarlıklara dayanan haşhaşın en çok yakıştığı tatlılardan biri de revanidir. İrmikle haşhaşın efsane uyumuyla, ister evinize gelen misafirleri isterseniz de yorgun bir günün sonunda kendinizi şımartabilirsiniz. Peki, haşhaşlı revani nasıl yapılır? Haşhaşlı revani için gerekli malzemeler nelerdir? Adım adım haşhaşlı revani tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı irmik
1 su bardağı haşhaş
200 gr kaymak
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvıyağ
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı un

Şerbeti için:

3 ½ bardak su
2 ½ su bardağı toz şeker
1 dilim limon

Haşhaşlı revani nasıl yapılır?

Şerbeti için tencereye 2 buçuk su bardağı toz şeker ve 3 buçuk bardak su konur. Kaynamaya yakın kabuğu ile birlikte 1 dilim limon eklenir ve bir iki taşım daha kaynatılıp soğutulur.Derince bir kaba şeker, sıvıyağ, süt konur ve köpürene kadar karıştırlır. Yumurta, irmik, kabartma tozu, haşhaş ve un eklenerek karıştırmaya devam edilir. Isıya dayanıklı bir fırın tepsisi yağlanır ve tatlı karışımı içine dökülür. Yaklaşık 25 dakika; üzeri kızarmaya başlayınca alüminyum folyo ile kaplanarak pişirilir.Fırından çıkan revaniye soğuk şerbeti dökülür. Üzeri kaymak ile kaplanır. Arzuya göre Antep fıstığı ile süslenir.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:38
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