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Haşere ilaçlaması 16 kişiyi zehirledi!

Diyarbakır'da, belediyenin yaptığı ilaçlama çalışmalarından sonra 16 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:18
Haşere ilaçlaması 16 kişiyi zehirledi!

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, belediyenin yaptığı ilaçlama çalışmaları sonucu 16 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyenin haşerelere yönelik yapmış olduğu ilaçlama sonucu Kaya Mahallesi'nde 16 kişi zehirlendi. Zehirlenen vatandaşlar Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonucu durumu ağır olan 2 kişinin Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:18
  1. Diyarbakır
  2. Kocaköy
  3. Kocaköy Devlet Hastanesi
  4. Kaya Mahallesi
  5. haşere
  6. zehirlenme

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