Haşema ile havuza sokulmadı! Başsavcılık harekete geçti 2 gözaltı

Karadeniz'in tatil cenneti sayılan Akçakoca'daki bir yazlık sitede, 24 Temmuz günü yaşanan rezalet sosyal medyada büyük tepki çekti. Sitede yazlık evi bulunan M.A., türbanlı olduğu için daha önce sayısız kez yaptığı gibi haşemasıyla havuza girmek istedi. Bu sırada yanına site görevlisi Süleyman D. ve site yöneticisi Avni K. geldi.

HAVUZA GİRMENİZ YASAK

Site görevlisi Süleyman D., M.A.'ya haşemayla havuza girmenin yasaklandığını, sadece mayo ve şortla girilebileceğini söyledi. M.A.'nın ısrar etmesi üzerine tartışma çıktı. Süleyman D. ve site yöneticisi Avni K., M.A.'nın havuza girmesi durumunda tesisi kapatacakları tehditi savurdu.

EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

M.A. ile site görevlilerinin tartıştığı anlar komşular tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. O videolar sosyal medyada büyük tepki çekti. M.A. da Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek site yöneticisi ve görevlisinden şikâyetçi oldu.

BAŞSAVCILIK GÖZALTI TALİMATI VERDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında site yöneticisi Avni K. ve site görevlisi Süleyman D.'nin gözaltına alınması talimatı verdi. İkili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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