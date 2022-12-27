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Yerel Haşema ile havuza girmeyi yasaklamışlardı! Site yönetimine 20 bin lira para cezası
Yerel

Haşema ile havuza girmeyi yasaklamışlardı! Site yönetimine 20 bin lira para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, haşemayla havuza girilmesine izin vermeyen site yönetiminin din ve inanç temelinde ayrımcılık yaptığına hükmetti ve site yönetimine 20 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:28:00 -
Haşema ile havuza girmeyi yasaklamışlardı! Site yönetimine 20 bin lira para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kararına göre, başvurucu A.Ş.Ü'ye tesettür mayo olan haşema ile ikamet ettiği sitenin havuzuna girmesine izin verilmedi. İtirazına rağmen site yönetiminin haşemayla havuza girilmesinin yasak olduğunu savunması üzerine A.Ş.Ü, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, site yönetiminin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmederek, siteye 20 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

 

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Kurumun ihlal kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu kaydedildi.

Anayasa'nın 24'üncü maddesinde de "din ve vicdan hürriyeti"nin tanımlandığına işaret edilen kararda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 3’üncü maddesine göre de herkesin hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşit olduğu vurgulandı.

Başvurucunun haşemayla havuza girmesinin yasaklanmasının güvence altına alınan hakların ihlali olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Din veya inanca uygunluk veya din veya inancın gereklerinin uygulanması sadece törenleri değil, aynı zamanda, beslenme ile ilgili belirli adetleri, belirli kıyafetlerin giyilmesini, başörtüsü takılmasını ve çeşitli ritüelleri de içerebilir. Bu bağlamda haşema giymenin de din ve inanç hürriyeti kapsamında bir dışa vurum şekli olduğunun kabul edilmesi gerekir."

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Yorumlar

tespit

site havuzları nasıldır bilmiyorum da pek kimmsenin olmadığı bir vakitte kapalı bir şekilde sudan faydalanabilinir diye düşünüyorum. kız çocuklarına kadınlara özel havuz olsa çok daha iyi tabii. erkeklerin karışık havuza girmesi kadınların haşemalı girmesinden daha az sakıncalı değil ayrıca. mesela benim oğlum asla öyle bir yerin yanından geçmez.

Leyl....

Efendim ben kapali bir hanim degilim. Allahin c.c bildiginiz kuldan saklayamam. Ama bu tip site filan erkeklerin girdigi o yerlere girmek caiz midir? Git denize gir! Tenhada daha iyi..
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