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Dünya Haseke’deki ABD üssünde şiddetli patlama!
Dünya

Haseke’deki ABD üssünde şiddetli patlama!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:28:00 -
Haseke’deki ABD üssünde şiddetli patlama!

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) dün, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kırsalındaki Uluslararası Koalisyon üssünde şiddetli patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Gözlemevi, patlamaların İran'a bağlı grupların Haseke'nin kuzeyinde Malikiye kırsalındaki Harab el Cir bölgesindeki üssü hedef alması sonucu meydana geldiğini ileri sürdü.

Önceki gün ABD, İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı grupların Suriye'nin doğusunda kullandığı iki tesise saldırı düzenledi. ABD Savunma Bakanlığı, bu saldırıları, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran Dini Lideri Ali Hamaney'e, ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir saldırının İsrail ile Hamas arasında halihazırda sürmekte olan savaşın kapsamını genişletmekle tehdit edebileceği konusunda uyaran bir mektup göndermesinin ardından duyurdu.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada, “17 Ekim'den bu yana ABD ve koalisyon güçlerine Irak'ta 12, Suriye'de 4 kez saldırı düzenlendi" dedi.

Önceki gün Hamaney ABD'yi, "Gazze'deki suçu yöneten kişi" olmakla suçlamıştı.
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