Irak'ta Bağdat'ın güneyinde Haşdi Şabi'ye ait karargahta patlama meydana geldi.

Irak yerel basınında çıkan haberlerde, Babil vilayetinde Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Kaynağı belli olmayan saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada da yer aldı.​​​​​​​

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN ÜSSÜ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURULDU

Kimliği belirsiz savaş uçakları, Irak'ın Babil kentinde bulunan Haşdi Şabi genel komutanlık merkezini ve tank/zırhlı araç yerleşkesini vurdu.

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Saldırısı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü. Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

HAŞDİ ŞABİ: ABD TARAFINDAN DÜŞMANCA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA