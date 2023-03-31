Hasat başladı! Rekolte beklentisi 40 bin ton
Silifke’de örtü altında 5 bin dönüm alanda yetiştirilen muzda hasat devam ediyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/hasat-basladi-rekolte-beklentisi-40-bin-ton-49895
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Silifke’de örtü altında 5 bin dönüm alanda yetiştirilen muzda hasat devam ediyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/hasat-basladi-rekolte-beklentisi-40-bin-ton-49895
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