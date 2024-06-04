Hasarsız sürücünün trafik sigortası 16 bin lira olur mu? Bu nasıl bir sistem böyle

Noyan Doğan, Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında, hasarsız sürücülerin trafik sigortası primlerinin yüksekliğinden şikayet etti. 37 yıldır hasarsız bir sürücü olduğunu belirten Doğan, neden 16 bin lira ödediğini sorguladı. İstatistiklere göre, 22 milyon hasarsız sürücünün 1.2 milyon kazalı sürücünün masraflarını karşıladığını ifade eden Doğan, sistemin hasarsız sürücüleri mağdur ettiğini vurguladı. İşte Doğan'ın dikkat çeken yazısının ilgili bölümü:

"37 yıllık sürücüyüm, bugüne kadar ufak da olsa bir tane bile hasarım olmadı, bundan sonra da inşallah olmaz da; ben niye trafik sigortasına 16 bin lira ödüyorum?

Soru yanlış anlaşılmasın; niye trafik sigortasına bu primi ödüyorum değil, hasarsız sürücü olmama rağmen niye bu fiyatı ödüyorum? Yoksa trafik sigortasının işlevi ve teminatları ile mukayese edildiğinde ödenen fiyatı sorgulamıyorum. Benim gibi hasarsız milyonlarca sürücü var ve hepsi de aynı soruyu soruyor.

Peki, biz kaç kişiyiz? 22 milyon sürücüyüz, kaza yapmayan. Bir de 1.2 milyon sürücü var ki, onlar çok kaza yapanlar. İstatistiklere baktım, trafik sigortasında 100 poliçeden 4’ü hasar yapıyor. İşte biz, 22 milyon hasarsız sürücü, ödediğimiz bu yüksek fiyatlarla o, 1.2 milyon sürücünün yaptığı hasarları karşılamaya çalışıyor; bir anlamda 1.2 milyon trafik canavarının primlerini cebimizden ödüyoruz. Kimse kusura bakmasın ama biz enayi miyiz? Aslında bu primleri ödememiz gerekiyor ama maalesef sistem, 22 milyon sürücüyü enayi durumuna sokuyor. (...)"

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