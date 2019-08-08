Hasar tespit ekipleri Denizli'ye gitti

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden oluşturulan ekipler, depremle ilgili hasar tespit çalışması yapmak için Denizli'nin Bozkurt ilçesine gitti.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışması için ekip oluşturuldu. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerine bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla deprem bölgesine hareket etti.

Denizli İl Müdürünün ve ekibinin de hasar tespit çalışmalarına devam ettiği Bozkurt ilçesine destek için Afyonkarahisar, Isparta, Aydın'ın da içinde bulunduğu çevre illerden 50 kişilik bir ekip bölgeye yönlendirildi.



Ekipler, riskli olduğu düşünülen yapılarda hasar tespit çalışması yaparak, vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaracak.