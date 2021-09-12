Hasanpaşa köfte tarifi | Tam ölçülü Hasanpaşa köfte nasıl yapılır?
Hasanpaşa köfte gerekli malzemeler | Akşam yemeği için farklı bir köfte hazırlamak isteyenler "Hasanpaşa köfte için hangi malzemeler gerekli?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Hasanpaşa köfte nasıl olur? Hasanpaşa köfte yapılışı
Leziz ve farklı bir köfte hazırlamak istiyorsanız; mutlaka Hasanpaşa köfte tarifini denemelisiniz.
Hasanpaşa köfte tarifi
Malzemeler
Köftesi için:
500 gram
1 adet soğan
7-8 sap maydanoz
1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı
1 adet yumurta
Tuz
Kimyon
Pul biber
Püresi için:
4 adet patates
1 kase kaşar peyniri rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
1,5 su bardağı su
1 yemek kaşığı salça
Kekik
Üzeri için:
1 su bardağı bezelye
1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
Tam ölçülü Hasanpaşa köfte nasıl yapılır?
Öncelikle köfteyi hazırlayarak işe başlamalısınız.
Köfte malzemelerini geniş bir kabın içerisine tüm malzemeleri alıp güzelce yoğurun.
Ardından köftelere çanak şekli verin ve bir süre buzdolabında dinlendirin.
Patatesleri güzelce soyup bol suda haşlayın.
Haylanan patatesleri bir kaseye alın.
Püre malzemelerini patateslerin üzerine ekleyin ve bir eziciyle karışımı püre haline getirin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine köfteler dizin.
Köftelerin çanak kısmına haşlanmış bezelye ve patates püresi yerleştirin.
Köfteler 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirin.
Yarım saatin ardından köfteler fırından alın ve üzerine salçalı sos gezdirin.
Ardından köftelerin üzerine kaşar peyniri rendesi serpin.
Köfteleri tekrar fırına sürün.
Peynir eridiğinde köfteleri fırından çıkarabilirsiniz.
Afiyet olsun.