Hasanoğlu’nun yeni projesi Beykoz’da yükselecek

Firmanın hayata geçirmeyi planladığı ilk proje Beykoz’da yükselecek. Sektör canlanıyor Hasanoğlu Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, toplam 2 milyar lira yatırımla 1 milyon metrekareyi aşkın inşaat alanına ulaştıklarını dile getirerek, “Şirketimiz HSN Kentsel Dönüşüm’le de İstanbul’un gözde semtlerinden biri olan Beykoz’da arsa yatırımlarına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Konut sektörünün canlandığına işaret eden Hasanoğlu, “Bize moral ve umut veren bu dönemde yeni projelerimizi hayata geçirecek olmanın heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.

Stratejik bir noktada

HSN Kentsel Dönüşüm’ün Beykoz’da hayata geçirmeyi planladığı proje iki etaptan oluşacak. İlk etap, 35 bin metrekare arsa üzerinde 75 bin metrekare alana; ikinci etap ise 13 bin metrekare arsa üzerinde 30 bin metrekare alana inşa edilecek. İstanbul’un en önemli ulaşım ağının ortasında yer alacak proje, Avrupa Otoyolu’na 4 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu’na 10 kilometre, Beykoz Sahili’ne 3 kilometre uzaklıkta yer alacak. Aile konseptinde planlanan 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daireler, İstanbul Boğazı’yla yatırımcısına hem mutlu hem de huzurlu bir yaşam vaat ediyor